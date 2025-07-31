Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Головні події 31 липня
Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України: Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували. По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач. Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати. Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи, Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки. Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.
Втрати ворога
Над Дніпропетровщиною знищили 15 ворожих безпілотників
У Києві зросла кількість постраждалих
Прямо у житловий будинок, під завалами люди, – Зеленський про нічний обстріл
– заявив Володимир Зеленський.
Російські війська вдарили по Києву
Також пожежі зафіксували в кількох нежитлових будівлях.
Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України:
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували.
По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач.
Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства.
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати.
Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ.
Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи,
Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.
Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.
Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.