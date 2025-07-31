Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні події 31 липня

08:12, 31 липня

Втрати ворога

Станом на ранок 31 липня Росія втратила у повномасштабній війні проти України:

  • особового складу – близько 1 053 260 (+1070),
  • танків – 11067 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23066 (+1),
  • артилерійських систем – 30911 (+16),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • засобів ППО – 1203 (+1),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48894 (+209),
  • крилатих ракет – 3548 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56822 (+68),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).
08:08, 31 липня

Над Дніпропетровщиною знищили 15 ворожих безпілотників

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що були влучання у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Там пошкоджено сільськогосподарське та транспортне підприємства, виникла пожежа, яку вже ліквідували.

По Нікопольському району ворог завдавав ударів БпЛА та артилерією – під обстрілами опинилися районний центр і Марганецька громада. Пошкоджено комунальне підприємство, три приватні будинки, господарські споруди, одна з яких загорілася. Також пошкоджені гараж та лінія електропередач.

Крім того, Межівську громаду Синельниківського району окупанти атакували FPV-дроном, внаслідок чого постраждав транспорт комунального підприємства.

07:23, 31 липня

У Києві зросла кількість постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 52 людей. Майже 30 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці. За словами очільника КМВА, ця кількість ще буде зростати.

07:20, 31 липня

Прямо у житловий будинок, під завалами люди, – Зеленський про нічний обстріл

Президент України відреагував на нічну атаку Росії на Київ.

Ракетний удар. Прямо у житловий будинок. Під завалами люди. Всі служби на місці. Руські терористи,
– заявив Володимир Зеленський.

Також президент оприлюднив жахливі кадри наслідків атаки.

06:27, 31 липня

Внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали щонайменше 20 людей. Восьмеро з них були госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

06:11, 31 липня

Російські війська вдарили по Києву

Вночі Росія завдала по Києву чергового масованого удару БпЛА і ракетами.

  • У Святошинському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці.
    Також пожежі зафіксували в кількох нежитлових будівлях.
  • У Солом'янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також там сталися пожежі і пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.
  • У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
  • У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.