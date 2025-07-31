Про головні події 1254 дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ситуацію на фронті та в тилу, а також заяви політиків на міжнародній арені – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Головні події 31 липня