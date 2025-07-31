О главных событиях 1254 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях политиков на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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Главные события 31 июля

08:15, 31 июля

В результате обстрела Киева погибли 6 человек Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском.

Также среди погибших ребенок, это мальчик шести лет.

08:12, 31 июля

Потери врага

По состоянию на утро 31 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины:

  • личного состава – около 1 053 260 (+1070),
  • танков – 11067 (+1),
  • боевых бронированных машин – 23066 (+1),
  • артиллерийских систем – 30911 (+16),
  • РСЗВ – 1451 (+0),
  • средств ПВО – 1203 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48894 (+209),
  • крылатых ракет – 3548 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56822 (+68),
  • специальной техники – 3935 (+0).
08:08, 31 июля

Над Днепропетровщиной уничтожили 15 вражеских беспилотников

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что были попадания в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия, возник пожар, который уже ликвидировали.

По Никопольскому району враг наносил удары БпЛА и артиллерией – под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая громада. Повреждено коммунальное предприятие, три частных дома, хозяйственные постройки, одна из которых загорелась. Также повреждены гараж и линия электропередач.

Кроме того, Межевскую громаду Синельниковского района оккупанты атаковали FPV-дроном, в результате чего пострадал транспорт коммунального предприятия.

07:23, 31 июля

В Киеве возросло количество пострадавших

Количество пострадавших в результате обстрела Киева возросло до 52 человек. Почти 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти.

07:20, 31 июля

Прямо в жилой дом, под завалами люди, – Зеленский о ночном обстреле

Президент Украины отреагировал на ночную атаку России на Киев.

Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы,
– заявил Владимир Зеленский.

Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки.

06:27, 31 июля

В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

06:11, 31 июля

Российские войска ударили по Киеву

Ночью Россия нанесла по Киеву очередной массированный удар БпЛА и ракетами.

  • В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают на месте.
    Также пожары зафиксировали в нескольких нежилых зданиях.
  • В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также там произошли пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки.
  • В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада.
  • В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.