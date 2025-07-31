О главных событиях 1254 дня полномасштабного вторжения России в Украину, ситуации на фронте и в тылу, а также заявлениях политиков на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Главные события 31 июля
В результате обстрела Киева погибли 6 человек Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском. Также среди погибших ребенок, это мальчик шести лет. По состоянию на утро 31 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что были попадания в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия, возник пожар, который уже ликвидировали. По Никопольскому району враг наносил удары БпЛА и артиллерией – под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая громада. Повреждено коммунальное предприятие, три частных дома, хозяйственные постройки, одна из которых загорелась. Также повреждены гараж и линия электропередач. Кроме того, Межевскую громаду Синельниковского района оккупанты атаковали FPV-дроном, в результате чего пострадал транспорт коммунального предприятия. Количество пострадавших в результате обстрела Киева возросло до 52 человек. Почти 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти. Президент Украины отреагировал на ночную атаку России на Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы, Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки. В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте. Ночью Россия нанесла по Киеву очередной массированный удар БпЛА и ракетами.
Потери врага
Над Днепропетровщиной уничтожили 15 вражеских беспилотников
В Киеве возросло количество пострадавших
Прямо в жилой дом, под завалами люди, – Зеленский о ночном обстреле
– заявил Владимир Зеленский.
Российские войска ударили по Киеву
Также пожары зафиксировали в нескольких нежилых зданиях.
В результате обстрела Киева погибли 6 человек Четверо из них – в Святошинском районе, еще двое – в Соломенском.
Также среди погибших ребенок, это мальчик шести лет.
По состоянию на утро 31 июля Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины:
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что были попадания в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия, возник пожар, который уже ликвидировали.
По Никопольскому району враг наносил удары БпЛА и артиллерией – под обстрелами оказались районный центр и Марганецкая громада. Повреждено коммунальное предприятие, три частных дома, хозяйственные постройки, одна из которых загорелась. Также повреждены гараж и линия электропередач.
Кроме того, Межевскую громаду Синельниковского района оккупанты атаковали FPV-дроном, в результате чего пострадал транспорт коммунального предприятия.
Количество пострадавших в результате обстрела Киева возросло до 52 человек. Почти 30 из них госпитализировали в стационары медучреждений столицы. По словам главы КГВА, это количество еще будет расти.
Президент Украины отреагировал на ночную атаку России на Киев.
Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы,
Также президент обнародовал ужасные кадры последствий атаки.
В результате вражеской атаки на Киев пострадали по меньшей мере 20 человек. Восемь из них были госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.
Ночью Россия нанесла по Киеву очередной массированный удар БпЛА и ракетами.