Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, передає 24 Канал.

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Що Рубіо сказав про розмови з росіянами?

За словами Рубіо, Дональд Трамп вже понад 6 місяців чекав і робив все можливе, щоб завершити війну в Україні. США досі продовжують контакти з російською стороною

Буквально цього тижня, у понеділок або вівторок, у нас була розмова. Не з Путіним, а з деякими його наближеними, в надії знайти якесь розуміння на шляху до миру. Але ми не бачимо прогресу,

– розповів держсекретар.

Рубіо зазначив, що найбільше Трампа турбує те, що після "чудових розмов" з Путіним він вмикає новини і бачить, як Росія знову розбомбила чергове українське місто, розташоване далеко від фронту.

Тому в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення: чи варто далі намагатися домовлятися про перемир'я, якщо одна зі сторін у ньому не зацікавлена,

– зазначив посадовець.

Держсекретар США переконує, що Дональд Трамп має багато варіантів тиску на Росію. Серед них вторинні санкції на продаж російської нафти, а також можливі санкції на банківський сектор, які "будуть серйозними". Рубіо досі сподівається, що цього вдасться уникнути. Він закликав Росію "припинити стрілянину".

"Поки що, принаймні на наш погляд, російська сторона не виявляє щирого інтересу до досягнення цієї мети", – вказав він.