Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що у Держдепі кажуть про ставлення Трампа до Росії?

За словами речниці, Дональд Трамп був терплячий до Росії, але це, напевно, було хибно сприйнято деякими людьми. Брюс наголосила, що час для неправильних інтерпретацій минув.

Теммі Брюс нагадала про обіцянку президента США запровадити санкції та вторинні санкції, "бо певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти"'. Представниця Держепу зазначила, що президент має повноваження щодо введення таких обмежень, і це рішення залежить від нього.

Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він – серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу,

– додала вона.

Нагадаємо, днями Дональд Трамп скоротив дедлайн припинення війни з 50 до 10 днів. За його словами, інакше він введе мита та інші заходи проти Кремля.