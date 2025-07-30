Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что в Госдепе говорят об отношении Трампа к России?

По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп был терпелив к России, но это, наверное, было неправильно воспринято некоторыми людьми. Брюс подчеркнула, что время для неправильных интерпретаций прошло.

Тэмми Брюс напомнила об обещании президента США ввести санкции и вторичные санкции, "потому что определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти". Представительница Госдепа отметила, что президент имеет полномочия по введению таких ограничений, и это решение зависит от него.

Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он – серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру,

– добавила она.

Напомним, на днях Дональд Трамп сократил дедлайн прекращения войны с 50 до 10 дней. По его словам, иначе он введет пошлины и другие меры против Кремля.