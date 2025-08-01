Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

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Что говорит Трамп о потерях России?

Президент США сообщил, что его проинформировали о потерях России в войне с Украиной. По его данным, почти 20 000 российских солдат погибли в этом месяце, а с начала 2025 года Москва потеряла 112 500 солдат.

"Это очень много ненужных смертей", – заметил Трамп.

Он подчеркнул, что Украина, мол, потеряла примерно 8 000 военнослужащих, и это число не учитывает пропавших без вести. По словам президента США, Украина также потеряла гражданских, но в меньшем количестве, поскольку российские ракеты попадают по Киеву и другим украинским городам.

Это война, которая никогда не должна была произойти – это война Байдена, не Трампа,

– в очередной раз подчеркнул американский лидер.

Он заверил, что "здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить".

Сообщение Дональда Трампа / Скриншот