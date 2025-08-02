Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Сирський назвав число окупантів, яких ліквідували ЗСУ за липень

Які втрати у ворога, станом на 2 серпня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 055 210 (+1 010);
  • танків – 11 068 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 069 (+1);
  • артилерійських систем – 30 982 (+38);
  • РСЗВ – 1 452 (+1);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 196 (+139);
  • крилатих ракет – 3 551 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 024 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).

Втрати Росії в Україні 2 серпня 2025 року
Втрати Росії в Україні станом на 2 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ