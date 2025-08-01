Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Які точні втрати ворога в особовому складі за липень?

Олександр Сирський зазначив, що українські воїни невпинно нищать ворога, наближаючи справедливий мир для України.

За словами генерала, за липень втрати окупантів у живій силі становили 33 220 солдатів.

Дякую захисникам і захисницям за професійну та мужню бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський показав роботу ЗСУ по ворогу / Відео з фейсбук-сторінки головнокомандувача ЗСУ

До слова, у Генштабі ЗСУ вранці 1 серпня розповіли, що українські захисники за добу ліквідували ще 940 російських окупантів. Таким чином загальна кількість втрат особового складу російської армії в Україні становить 1 054 200 військових.