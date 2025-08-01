Лише за минулу добу українським військовим вдалося ліквідувати 940 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 054 200 (+940);
- танків – 11 068 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 068 (+2);
- артилерійських систем – 30 944 (+33);
- РСЗВ – 1 451 (+0);
- засобів ППО – 1 203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);
- крилатих ракет – 3 551 (+3);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати Росії у війні з Україною на 1 серпня / Інфографіка Генштабу