Лише за минулу добу українським військовим вдалося ліквідувати 940 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також РЕБ не допомогла: оператори СБС знищили високовартісну російську техніку

Які втрати Росії у війні з Україною?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 054 200 (+940);
  • танків – 11 068 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 068 (+2);
  • артилерійських систем – 30 944 (+33);
  • РСЗВ – 1 451 (+0);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 057 (+163);
  • крилатих ракет – 3 551 (+3);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 894 (+72);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).

Втрати Росії у війні з Україною на 1 серпня
Втрати Росії у війні з Україною на 1 серпня / Інфографіка Генштабу