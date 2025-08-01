Только за минувшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 940 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 054 200 (+940);
- танков – 11 068 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 068 (+2);
- артиллерийских систем – 30 944 (+33);
- РСЗВ – 1 451 (+0);
- средств ПВО – 1 203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 057 (+163);
- крылатых ракет – 3 551 (+3);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 894 (+72);
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери России в войне с Украиной на 1 августа / Инфографика Генштаба