Украинские военные обнародовали видео успешной работы Сил обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБС.

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Как операторам СБС удалось уничтожить российскую технику?

В Силах беспилотных систем говорят, что на Новопавловском направлении операторы 413-го батальона "Рейд" СБС успешно работают даже в условиях плотного радиоэлектронного воздействия со стороны россиян. Среди руин промышленного объекта они обнаружили пусковую установку ЗРК "Бук-М1".

Операторы СБС уничтожили дорогостоящую вражескую технику: видео Сил беспилотных систем

Первое попадание заставило оккупантов изменить позицию, тогда как второе – в антенну РЛС – вывело пусковую из строя. Российские средства РЭБ также не смогли помешать поражению других целей. В частности, самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" и прицепной гаубицы.

Кроме этого, операторы батальона точно поразили российский БТР вместе с экипажем на броне, уничтожили грузовик "Урал" и вывели из строя КАМАЗ и УАЗ.

К слову, ранее бойцам СБС удалось уничтожить редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом.