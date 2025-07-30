⁨⁨Українські військові оприлюднили відео успішної роботи Сил оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБС.

Новини до теми СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника

Як операторам СБС вдалося знищити російську техніку?

У Силах безпілотних систем кажуть, що на Новопавлівському напрямку оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС успішно працюють навіть в умовах щільного радіоелектронного впливу з боку росіян. Серед руїн промислового об’єкта вони виявили пускову установку ЗРК "Бук-М1".

Оператори СБС знищили високовартісну ворожу техніку: відео Сил безпілотних систем

Перше влучення змусило окупантів змінити позицію, тоді як друге – в антену РЛС – вивело пускову з ладу. Російські засоби РЕБ також не змогли завадити ураженню інших цілей. Зокрема, самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика" та причіпної гаубиці.

Окрім цього, оператори батальйону влучно уразили російський БТР разом з екіпажем на броні, знищили вантажівку "Урал" та вивели з ладу КАМАЗ і УАЗ.⁩

До слова, раніше бійцям СБС вдалося знищити рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби. "КОП-2" сканує ефір у широкому діапазоні, виявляє частоту, на якій працює дрон, і намагається заглушити його потужним сигналом.