Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотник систем ВСУ. Там также показали соответствующее видео уничтожения РЭБ.

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Что известно об уничтожении?

Сообщают, что операторы 424 батальона Svarog Сил беспилотных систем обнаружили и уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" на одном из направлений на фронте.

Этот образец – очередная попытка противника найти эффективное противодействие украинским БПЛА. "КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что такая техника является редкой и достаточно дорогой. Благодаря подобному вооружению россияне имеют возможность прикрывать важные для них объекты, например, установки противовоздушной обороны.

"В реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog. Первое их точное попадание вывело оборудование из строя, а следующее – полностью уничтожило комплекс", – резюмировали в СБС.

Удар по "ЭОП-2": смотрите видео

К слову, спецподразделение ГУР МО Prymary в Донецкой области уничтожило 3 радиолокационные станции "Подлет 48Я6-К1", 2 станции "Ниобий-СВ", 2 пусковые установки "С-300В" и радиолокационную станцию "П-18".