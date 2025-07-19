Ситуация повторяется и со второй волной наступления врага в июле. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что означают удары украинских сил по временно оккупированному Токмаку в ночь на 19 июля.

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Как украинские силы делают невозможным новое наступление врага?

"Прилетело там знатно, и это не первый и не последний раз. Мы снова срываем наступление россиян. Это главное. Некоторые детали еще нельзя озвучивать, ждем разрешения и того, что все наши источники будут находиться в безопасности", – подчеркнул он.

Эти удары являются частью комплекса действий украинских Сил обороны, привлеченных на сегодня для того, чтобы, по словам Андрющенко, исключить вторую волну наступления, которая уже началась в Запорожской области.

То же самое мы наблюдали в первую волну российского наступления. Все подразделения, что в значительной степени обеспечили ее срыв, находятся, как отметил он, сейчас на месте и продолжают скоординированные действия,

– подчеркнул Андрющенко.

Он напомнил, что во время подготовки первой волны наступления противника, в Пологах Запорожской области Силы обороны устроили ему ад. Россияне тогда не успевали доезжать до фронта, потому что их собирали, по его словам, по госпиталям. И сейчас ситуация повторяется.

Поэтому имеем определенный оптимизм относительно срыва и июльского наступления россиян, как и в июне. Нас ждет очень интересная вторая половина июля, потому что, в частности, от успеха ночных атак дронов будет очень много зависит с точки зрения возможностей россиян наступать,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Соответственно, по мнению Петра Андрющенко, неспокойно будет в Мелитопольском районе и в Бердянске. Также 18 июля в Мариуполе было зафиксировано волну скорых, которые везли российских военных с Запорожского направления. Это означает, что Запорожье находится под контролем украинских сил.

К слову, 16 июля бойцы ГУР ликвидировали двух российских операторов беспилотников "Скат 350М" в Токмаке. По мнению генерала армии Николая Маломужа, Украина переходит к "тактике нанесения ударов по операторам и по системам пуска дронов", которые создают проблемы.

Это, по его мнению, была "системная операция" с привлечением разведки, выявлением базирования россиян, которые запускают БПЛА, нанесением ударов.