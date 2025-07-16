Детали рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона от среды, 16 июля.

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Захватил ли противник Малиновку?

По геолокационным данным ISW, обнародованным 14 июля, оккупанты недавно захватили село Малиновка, расположенное западнее Гуляйполя. Российские подразделения якобы активизировали свои действия на направлении еще в начале мая и смогли продвинуться в конце июня.

В конце концов, ситуацию прокомментировали в оперативном командовании "Юг". Там подтвердили лишь то, что на направлении продолжались жестокие бои.

Захвачен какой-то населенный пункт – это громко сказано, поэтому противник просто уничтожает и населенный пункт, и все наши позиции, которые там есть. Он пытается нас отодвинуть, чтобы Силы обороны Украины отошли с тех или иных рубежей, но сам захватить и удержать их не может,

– сказал Волошин.

По словам представителя, россияне пытались атаковать, применяя моторизованные штурмы на мотоциклах. Сейчас украинские защитники контролируют огнем уничтоженные позиции и бывший населенный пункт.

Напомним, за минувшие сутки, 15 июля, Генштаб ВСУ отчитался об одной остановленной вражеской атаке возле Малиновки на Гуляйпольском направлении.