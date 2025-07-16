Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он подчеркнул, что ГУР провело системную операцию в Токмаке.

К теме В Запорожской области защитники успешно ударили по вражеским операторам БПЛА

"Прежде всего мы переходим к тактике нанесения ударов по операторам и по системам пуска дронов, которые действительно создают сегодня проблему. И ночью, и днем они бьют по конкретным городам", – объяснил он.

Системные операции важны

Николай Маломуж отметил, что Украина эффективно уничтожает вражеские беспилотники не только зенитно-ракетными комплексами и антидронами, но и проведением разведки, выявлением операторов и систем пуска. В Токмаке была конкретная операция с привлечением разведки, обнаружением базирования россиян, которые запускают БПЛА, нанесением ударов.

Это системная операция. Но их сегодня должно быть гораздо больше. Потому что одна из эффективных моделей предупреждения ударов беспилотниками – это уничтожение самих дронов в местах их концентрации, операторов,

– сказал генерал армии.

По его словам, такой пример указывает на то, что украинские военные будут подрывать обороноспособность оккупантов. В частности, относительно пусков БПЛА, нанесения ударов по мирному населению, по ВСУ.