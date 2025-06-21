Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что было атаковано место размещения группы российских операторов БПЛА. Также 44 отдельная артиллерийская бригада им. гетмана Даниила Апостола, нанесла удар по полевому складу боеприпасов и трем пушкам 2А65 "Мста-Б" россиян на Запорожском направлении.

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Раненых вывезли из Токмака в Пологи

Андрющенко рассказал, что произошло поражение мест базирования пилотов.

Токмак расположен достаточно близко от линии фронта. В Токмаке был тыловой хаб вражеских БПЛА,

– объяснил он.

Ночью, по его словам, его "посетил" украинский дрон.

Обратите внимание! Ночью 20 июня был нанесен удар по размещению российских операторов БПЛА в Токмаке. Известно, что в результате удара есть раненые. По меньшей мере трое оккупантов доставлены в больницу в Пологах.

Это очень интересная ситуация, по его мнению, почему раненых повезли в Пологи. В самом Токмаке есть госпиталь, но в нем нет свободных мест. Также в самом городе расположено еще несколько полевых госпиталей, которые размещены на первых этажах многоэтажек, там также нет места.

Поэтому россияне были вынуждены везти раненых в Пологи. Возможно, по словам руководителя Центра изучения оккупации, этих пилотов слишком сильно ценят. А в Токмаке нет соответствующей медицинской помощи.

Это означает, что, вероятно, поражение состоялось и что очередную группу операторов БПЛА выведено из игры. И если оккупанты так переживали, чтобы обеспечить раненым лучшее лечение и для этого вывезли их из Токмака, то попадание произошло в тех пилотов, что, действительно, достаточно эффективны ими гордятся россияне,

– объяснил Петр Андрющенко.

Поэтому, по его мнению, украинским защитникам теперь на линии фронта будет немного легче.

Также это была, уверен Андрющенко, очередная эффективная операция – продолжение всех других на протяжении последних 2 – 3 недель на территории оккупированной Запорожской области.