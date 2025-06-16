Это предприятие никак не задействовано в военно-промышленном комплексе Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

Смотрите также Попадание в 10 локация: Россия ударила почти 140 ударными БпЛА

Какие последствия вражеской атаки на Запорожье

Ночью 16 июня Россия ударила по одному из промышленных предприятий в Запорожской области, произошло возгорание.

Федоров отметил, что пострадало сельскохозяйственное коммерческое предприятие, производившее средства для защиты растений и удобрения для сельскохозяйственного производства. Часть удобрений, что там хранила была уничтожена. Никакого отношения к военно-промышленному сектору это предприятие не имело.

Прежде всего в таких случаях ликвидируют последствия – разбирают завалы до состояния, когда они не угрожают окружающей среде. Тогда уже предприятию могут помочь со стройматериалами за счет резервного фонда города или области. Речь идет о восстановлении герметичности здания, но полное восстановление государство обеспечить не может.

Напомним, ночью воздушная тревога в Запорожской области продолжалась с 01:51 (в самом городе Запорожье – 02:02) до 03:30. Жителей призвали пройти в укрытие.