Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. Він підкреслив, що ГУР провело системну операцію у Токмаку.

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"Насамперед ми переходимо до тактики завдання ударів по операторах і по системах пуску дронів, які дійсно створюють сьогодні проблему. І вночі, і вдень вони б'ють по конкретних містах", – пояснив він.

Системні операції важливі

Микола Маломуж зазначив, що Україна ефективно знищує ворожі безпілотники не тільки зенітно-ракетними комплексами та антидронами, але й проведенням розвідки, виявленням операторів і систем пуску. У Токмаку була конкретна операція із залученням розвідки, виявленням базування росіян, які запускають БпЛА, завданням ударів.

Це системна операція. Але їх сьогодні повинно бути набагато більше. Тому що одна з ефективних моделей упередження ударів безпілотниками – це знищення самих дронів у місцях їхньої концентрації, операторів,

– сказав генерал армії.

За його словами, такий приклад вказує на те, що українські військові будуть підривати обороноздатність окупантів. Зокрема, щодо пусків БпЛА, завдання ударів по мирному населенню, по ЗСУ.