Также кое-где сообщают об отсутствии водоснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что происходит возле ЗАЭС?

По данным местных СМИ, в течение последних дней на территории оккупированной части Запорожской области зафиксировали уже второй блэкаут. В то же время местные власти не называют никаких причин подобных отключений электроэнергии.

Согласно обнародованной информации, из-за постоянных перепадов напряжения у местных горит бытовая техника. В частности, в ряде населенных пунктов региона исчезло водоснабжение. В то же время говорят о повышении цен на воду в магазинах.

Также сообщают о столбах дыма, который поднимается над территорией Запорожской АЭС. Местная оккупационная власть соответствующую информацию тоже пока не комментировала. В сети также распространили видео, на котором видно задымление.

Дым над оккупированной ЗАЭС: смотрите видео

Напомним, еще 4 июля россияне ударили по линии электропередач, которая соединяет временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за этого на атомной электростанции уже восьмой раз на тот момент был блэкаут.