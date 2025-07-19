Ситуація повторюється і з другою хвилею наступу ворога у липні. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що означають удари українських сил по тимчасово окупованому Токмаку у ніч на 19 липня.

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Як українські сили унеможливлюють новий наступ ворога?

"Прилетіло там знатно, і це не перший і не останній раз. Ми знову зриваємо наступ росіян. Це головне. Деякі деталі ще не можна озвучувати, чекаємо на дозвіл і на те, що всі наші джерела перебуватимуть у безпеці", – наголосив він.

Ці удари є частиною комплексу дій українських Сил оборони, залучених на сьогодні для того, щоб, за словами Андрющенка, унеможливити другу хвилю наступу, яка вже розпочалась у Запорізькій області.

Те саме ми спостерігали в першу хвилю російського наступу. Всі підрозділи, що значною мірою забезпечили її зрив, перебувають, як відзначив він, зараз на місці і продовжують скоординовані дії,

– підкреслив Андрющенко.

Він нагадав, що під час підготовки першої хвилі наступу противника, в Пологах Запорізької області Сили оборони влаштували йому пекло. Росіяни тоді не встигали доїжджати до фронту, тому що їх збирали, за його словами, по шпиталях. І зараз ситуація повторюється.

Тому маємо певний оптимізм щодо зриву і липневого наступу росіян, як в червні. На нас чекає дуже цікава друга половина липня, тому що, зокрема, від успіху нічних атак дронів буде дуже багато залежить з погляду можливостей росіян наступати,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Відповідно, на думку Петра Андрющенка, неспокійно буде у Мелітопольському районі та у Бердянську. Також 18 липня у Маріуполі було зафіксовано хвилю швидких, які везли російських військових із Запорізького напрямку. Це означає, що Запоріжжя перебуває під контролем українських сил.

До слова, 16 липня бійці ГУР ліквідували двох російських операторів безпілотників "Скат 350М" у Токмаку. На думку генерала армії Миколи Маломужа, Україна переходить до "тактики завдання ударів по операторах і по системах пуску дронів", які створюють проблеми.

Це, на його думку, була "системна операція" із залученням розвідки, виявленням базування росіян, які запускають БпЛА, завданням ударів.