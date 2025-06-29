Ворог вже проводить наступальні дії у Запорізькій області, але найближчим часом очікується їхнє посилення. Це 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.

Читайте також Відбулося 170 боїв, Покровський напрямок – найзапекліший: карта бойових дій 29 червня

Збільшення інтенсивності наступу

Роман Світан зазначив, що для розширення сухопутного коридору окупантам потрібно захоплення Запорізької та Донецької областей приблизно по лінії Запоріжжя, Покровськ, Костянтинівка, Добропілля, Слов'янськ. Загарбники ставили саме це основне завдання та почали виконувати його від початку літньої кампанії. З цього почався тиск під Покровськом, у бік Костянтинівки.

Дійшла черга до Запорізького фронту. Їм складно наситити фронт паливом, боєприпасами. Тому що там 500 кілометрів логістичного плеча. Їм доводиться везти з Ростова через Мелітополь і далі підійматися на Токмак. Або з Тамані 500 кілометрів у бік Оріхова. З погляду логістики це невигідне положення,

– пояснив він.

Ворогу потрібно було накопичити сили, засоби, паливо, боєприпаси, техніку. Техніка досі підходить. Тиск на Запорізький напрямок буде продовжуватися. Зараз ворог здійснює там кілька десятків атак на добу. Основний напрямок – на Оріхів з Токмака, на Гуляйполе з міста Пологи.

Зараз росіяни намагаються тиснути у Донецькій області. Наприклад, Ялта Донецької області зараз захоплена. Загарбники рухаються у бік Зірки, це південний захід Донеччини. Також ворог намагається протиснути ЗСУ на північний захід. Зокрема, з боку Багатиря, Костянтинополя.

Наступальні операції тривають вже кілька тижнів. Зараз триває просто збільшення інтенсивності цих операцій. Але наразі це не основна друга хвиля. Вона буде під кінець серпня. Окупанти зараз намагаються прорвати фронт, підготувати захід другої хвилі, створити певний тиск, намагатися виснажити наші війська, захопивши, наприклад, більшу частину територій,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, на другу хвилю наступу ворога варто чекати у серпні – вересні. Потрібно її зупинити, тому повинна бути протидія російській армії на цьому напрямку.