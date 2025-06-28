Українські військові також мають просування на гарячих точках фронту. Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на фронті

Російські війська завдали ударів по районах Курської області . ЗСУ намагалися давати відсіч ворогу в напрямку Глушково, Тьоткіно та Нової Путі.

. ЗСУ намагалися давати відсіч ворогу в напрямку Глушково, Тьоткіно та Нової Путі. Окупанти вели атаки поблизу Кіндратівки, Олексіївки, Андріївки, Яблунівки, Новомиколаївки, Юнаківки та Садків на Сумщині . Прикордонники помітили меншу активність російських ДРГ у регіоні. Також ні українські, ні російські оператори безпілотників наразі не мають переваги в цій зоні.

. Прикордонники помітили меншу активність російських ДРГ у регіоні. Також ні українські, ні російські оператори безпілотників наразі не мають переваги в цій зоні. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не мали успіху. Противник наступав біля Глибокого та Липців, а також поблизу Вовчанська. На цьому напрямку росіяни атакують невеликими вогневими групами на мотоциклах та квадроциклах.

, але не мали успіху. Противник наступав біля Глибокого та Липців, а також поблизу Вовчанська. На цьому напрямку росіяни атакують невеликими вогневими групами на мотоциклах та квадроциклах. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку , зокрема в Глушківці. Атаки відбувалися біля Голубівки, Кіндрашівки, Кам'янки, Красного Першого, Петропавлівки та Степової Новоселівки. У цьому районі російські війська використовують артилерію більш консервативно, але покладаються на авіаудари та бомби.

, зокрема в Глушківці. Атаки відбувалися біля Голубівки, Кіндрашівки, Кам'янки, Красного Першого, Петропавлівки та Степової Новоселівки. У цьому районі російські війська використовують артилерію більш консервативно, але покладаються на авіаудари та бомби. Днями вороги продовжували наземні наступи на північ від Борової поблизу Новоплатонівки, Нової Кругляківки, поблизу Зеленого Гаю, Греківки та Ольгівки.

поблизу Новоплатонівки, Нової Кругляківки, поблизу Зеленого Гаю, Греківки та Ольгівки. Українські війська, ймовірно, просунулися на Лиманському напрямку . Сили оборони змогли відновити позиції на північному заході Рідкодуба. Окупанти атакували також біля Рідкодуба, Зеленої Дольної та Шандриголового та в напрямку Нового Миру, Середнього, Колодязів і Торського.

. Сили оборони змогли відновити позиції на північному заході Рідкодуба. Окупанти атакували також біля Рідкодуба, Зеленої Дольної та Шандриголового та в напрямку Нового Миру, Середнього, Колодязів і Торського. Росіяни наступали на Сіверському напрямку поблизу Григорівки, Віймки та Федорівки. Окупанти, ймовірно, просунулися на захід від Часового Яру та в межах мста – в мікрорайоні Шевченка. Наступи ворога також тривали біля Бондарного, Маркового та Новомаркового, Предтечиного, Ступочок та у напрямку Білої Гори.

Огляд ситуації на фронті за 27 червня/ Карти Інституту вивчення війни

Окупанти просунулися в Діліївці на Торецькому напрямку та за повідомленнями ISW, могли захопити населений пункт. Атаки ворога відбувалися під самим Торецьком, біля Диліївки, Дачного, Щербинівки, Яблунівки та Олександро-Калинового, Полтавки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Катеринівки та Романівки.

та за повідомленнями ISW, могли захопити населений пункт. Атаки ворога відбувалися під самим Торецьком, біля Диліївки, Дачного, Щербинівки, Яблунівки та Олександро-Калинового, Полтавки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Катеринівки та Романівки. На Покровському напрямку росіяни наступали поблизу Малинівки, Мирного та Шевченко Першого, у напрямку Володимирівки, Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Удачного та Котлиного та Новопідгороднього. Олександр Сирський повідомив, що Росія зосередила на біля Покровська приблизно 111 000 солдатів.

росіяни наступали поблизу Малинівки, Мирного та Шевченко Першого, у напрямку Володимирівки, Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Даченського, Удачного та Котлиного та Новопідгороднього. Олександр Сирський повідомив, що Росія зосередила на біля Покровська приблизно 111 000 солдатів. На Новопавлівському напрямку окупанти атакували Сили оборони поблизу Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Новоукраїнки, Багатиря, Одрадного, Зеленого Кута, Зірки, Запоріжжя, Федорівки, Мирного, Комара та Ялти. Українські оператори БпЛА завдали удару по артилерійській системі ворога.

окупанти атакували Сили оборони поблизу Новосергіївки, Новомиколаївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Новоукраїнки, Багатиря, Одрадного, Зеленого Кута, Зірки, Запоріжжя, Федорівки, Мирного, Комара та Ялти. Українські оператори БпЛА завдали удару по артилерійській системі ворога. На Гуляйпільському напрямку росіяни вели атаки поблизу Малинівки. На Оріхівському під ударом окупантів були Мала Токмачка та Кам'янське. Сили оборони вели контратаки біля Роботиного.

росіяни вели атаки поблизу Малинівки. На під ударом окупантів були Мала Токмачка та Кам'янське. Сили оборони вели контратаки біля Роботиного. Дрони ГУР, імовірно, завдали удару по російській системі ППО С-400 у тимчасово окупованому Криму, пошкодивши ракетну пускову установку, дві багатофункціональні радіолокаційні станції управління та радіолокаційні станції виявлення.

Загалом, за добу українські війська просунулися поблизу Лимана, а окупанти мали успіх на заході Запорізької області та поблизу Куп'янська, Торецька та Покровська.