Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери у врага, по состоянию на 2 августа 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 055 210 (+1 010);

танков – 11 068 (+0);

боевых бронированных машин – 23 069 (+1);

артиллерийских систем – 30 982 (+38);

РСЗВ – 1 452 (+1);

средств ПВО – 1 203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 196 (+139);

крылатых ракет – 3 551 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 024 (+130);

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери России в Украине по состоянию на 2 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ