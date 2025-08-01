Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию 14-го отдельного полка беспилотных систем (БпАК).

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Как защитники уничтожили вражескую САУ "Коксан"?

Военные рассказали, что одна из разведывательных групп 14-го полка, а именно группа "Крыма" обнаружила и скорректировала огонь РСЗО HIMARS по северокорейской САУ "Коксан".

В результате поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийскую установку было полностью уничтожено, а шесть военнослужащих расчета – ликвидировано,

– написали в 14-м отдельном полку БпАК.

Украинские военные уничтожили северокорейскую САУ "Коксан" на фронте / Видео с телеграм-канала 14-го отдельного полка БпАК

М1978 "Коксан" – самоходная артиллерийская установка северокорейского производства, о которой известно крайне мало. Ее название и индекс предоставили американские военные после того, как в 1978 году впервые зафиксировали ее в районе города Коксан в Северной Корее.

Существует предположение, что САУ создана на основе трофейных немецких 170-миллиметровых и японских 150-миллиметровых пушек, которые Советский Союз передал КНДР после Второй мировой войны. Впервые установку продемонстрировали в 1985 году. Известны две модификации – М1987 и М1989, и именно последнюю сейчас используют российские войска.