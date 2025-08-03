Армия страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 056 130 (+920) человек,
- танков – 11 068 (+0),
- боевых бронированных машин – 23 071 (+2),
- артиллерийских систем – 31 025 (+43),
- РСЗВ – 1 452 (+0),
- средств ПВО – 1 203 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 374 (+178),
- крылатых ракет – 3 552 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 159 (+135),
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери врага на 3 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ночью 2 августа дроны СБУ поразили аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".