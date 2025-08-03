Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии.
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Как россиянка штурмовала Покровск?
в "Спартане" рассказали, что за время активных боев за Покровск наши военные видели уже много: и "штурмовиков" на костылях, и бывших заключенных, и оккупантов под действием наркотических веществ.
Но женщину во время штурма этого населенного пункта увидели впервые.
Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, – враг, который будет уничтожен,
– отметили в бригаде.
Как россиянка пыталась штурмовать Покровск: смотрите видео
К слову, россияне, в частности по меньшей мере 3 женщины, на днях пытались прорваться в Часов Яр.
Причиной, почему российское командование бросает в мясорубку даже женщин, называют критические потери личного состава.