Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 бригаду оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии.

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Как россиянка штурмовала Покровск?

в "Спартане" рассказали, что за время активных боев за Покровск наши военные видели уже много: и "штурмовиков" на костылях, и бывших заключенных, и оккупантов под действием наркотических веществ.

Но женщину во время штурма этого населенного пункта увидели впервые.

Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, – враг, который будет уничтожен,

– отметили в бригаде.

Как россиянка пыталась штурмовать Покровск: смотрите видео

К слову, россияне, в частности по меньшей мере 3 женщины, на днях пытались прорваться в Часов Яр.

Причиной, почему российское командование бросает в мясорубку даже женщин, называют критические потери личного состава.