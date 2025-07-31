Противник только пытался прорваться к Часовому Яру, но его попытки потерпели неудачу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 24 отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила.

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Что произошло возле Часового Яра на самом деле?

По словам военных, россияне пытались прорваться благодаря двум бронемашинам. Впрочем, успехов враг не получил. Отмечается, что среди штурмовой группы они зафиксировали по меньшей мере три россиянки.

Указывают, что из-за критических потерь российское командование "бросает в мясорубку даже женщин". Предполагают, что их взяли из колоний. Напоминают также, что подобные заявления об оккупации россияне делают не впервые.

Это уже десятая “дата взятия” Часового Яра за последний год. Эти фейки – не случайны. Командование 98-й дивизии РФ прикрывает ими собственную неспособность выполнить поставленную задачу перед высшим командованием. Нет прогресса – есть лживый рапорт,

– говорится в сообщении.

Также добавляют, что вражеский штурм удалось отбить благодаря бойцам 24 бригады, а также подразделениями 101 отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, 18 Славянской бригады и 5 отдельной штурмовой бригады.

Отражение вражеского штурма возле Часового Яра: смотрите видео

К слову, в DeepState отметили, что противник не контролирует ни город, ни указанные районы. За последние 2 месяца враг смог лишь немного продвинуться с северо-востока и востока к микрорайону Шевченко.