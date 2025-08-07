Так, за сутки на фронте произошло 147 боестолкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 7 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 13 авиаударов, сбросил 15 КАБов и совершил 328 артиллерийских обстрелов, шесть из них – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмы в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголовое, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка.

На Северском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Переездного и Выемки. А на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Сухецкое, Родинское, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 вражеских штурмов вблизи Новополья, Зеленого Гая, Поддубного, Толстого, Воскресенки, Малиевки и в сторону Филиала.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. А на Приднепровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, российская армия продолжает терять живую силу. Так, за минувшие сутки Силами обороны Украины ликвидировано 1040 оккупантов и немалое количество техники.