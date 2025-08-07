Войско страны-агрессора также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага на 7 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек,

танков – 11 076 (+4);

боевых бронированных машин – 23 095 (+4);

артиллерийских систем – 31 180 (+47);

РСЗВ – 14 56 (+1);

средств ПВО – 1 203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);

крылатых ракет – 3 555 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);

специальной техники – 3 936 (+0).



Потери врага на 7 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ночью 2 августа дроны СБУ поразили аэродром, где хранились "Шахеды", в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".



