Войско страны-агрессора также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 7 августа?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек,
- танков – 11 076 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 095 (+4);
- артиллерийских систем – 31 180 (+47);
- РСЗВ – 14 56 (+1);
- средств ПВО – 1 203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);
- крылатых ракет – 3 555 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);
- специальной техники – 3 936 (+0).
Потери врага на 7 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ночью 2 августа дроны СБУ поразили аэродром, где хранились "Шахеды", в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".