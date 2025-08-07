Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 7 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб,
  • танків – 11 076 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 095 (+4);
  • артилерійських систем – 31 180 (+47);
  • РСЗВ – 14 56 (+1);
  • засобів ППО – 1 203 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);
  • крилатих ракет – 3 555 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 936 (+0).


Втрати ворога на 7 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром, де зберігалися "Шахеди", в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".