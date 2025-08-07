Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 7 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб,
- танків – 11 076 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 095 (+4);
- артилерійських систем – 31 180 (+47);
- РСЗВ – 14 56 (+1);
- засобів ППО – 1 203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);
- крилатих ракет – 3 555 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);
- спеціальної техніки – 3 936 (+0).
Втрати ворога на 7 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром, де зберігалися "Шахеди", в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".