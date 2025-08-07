Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 7 августа?

Россияне 5 и 6 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области.

Российские войска также продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу на севере Волчанска.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу на севере Волчанска. Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 6 августа.

6 августа. Оккупационные войска России продвинулись на Купянском направлении.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны