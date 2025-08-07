Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский аналитический центр ISW.
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 7 августа?
- Россияне 5 и 6 августа продолжали наступательные операции в неопределенных районах Курской области.
- Российские войска также продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Захватчики недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому агрегатному заводу на севере Волчанска.
- Ни украинские, ни российские войска не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 6 августа.
- Оккупационные войска России продвинулись на Купянском направлении.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска также недавно продвинулись и на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что захватчики продвигались на северо-восток от Среднего (на северо-запад от Лимана).
- В среду, 6 августа, российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российская армия недавно продвинулась на Северском направлении.
- Украинские войска продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на юго-запад от Часового Яра.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска продвигались на запад от Дилиевки (к северу от Торецка).
- Захватнические войска России недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали Т-0509 Федоровка-Новоекономическое на северо-востоке Федоровки (к северо-востоку от Покровска). Как пишут аналитики, дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись в западном Чунишино (к югу от Покровска).