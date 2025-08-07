Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

Як змінилася ситуація на фронті станом на 7 серпня?

Росіяни 5 та 6 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області.

Російські війська також продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед.

Російські війська також продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська. Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 6 серпня.

6 серпня. Окупаційні війська Росії просунулися на Куп'янському напрямку.

