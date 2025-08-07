Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
Як змінилася ситуація на фронті станом на 7 серпня?
- Росіяни 5 та 6 серпня продовжували наступальні операції у невизначених районах Курської області.
- Російські війська також продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.
- Загарбники нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська.
- Ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 6 серпня.
- Окупаційні війська Росії просунулися на Куп'янському напрямку.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Російські війська також нещодавно просунулися і на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що загарбники просувалися на північний схід від Середнього (на північний захід від Лимана).
- В середу, 6 серпня, російські війська продовжили наступальні операції на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російська армія нещодавно просунулася на Сіверському напрямку.
- Українські війська просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний захід від Часового Яру.
- Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська просувалися на захід від Диліївки (на північ від Торецька).
- Загарбницькі війська Росії нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Т-0509 Федорівка-Новоекономічне на північному сході Федорівки (на північний схід від Покровська). Як пишуть аналітики, додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися у західному Чунишиному (на південь від Покровська).