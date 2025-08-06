Дроны врага атакуют не только украинских военных, но и терроризируют гражданское население, пытаясь дестабилизировать тыловые пути и вызвать хаос в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление старшего офицера отделения 138-го центра специального назначения ВСП с позывным "Каспер".

Смотрите также Битва дронов: Украина испытывает "Шершни", Россия отвечает "Молнией" Россия отвечает "Молнией"

Что известно о появлении "Рубикона" под Покровском?

По словам "Каспера", штурмовые действия оккупантов в направлении Покровска продолжаются непрерывно: на позиции ВСУ россияне бросают многочисленную пехоту, которую поддерживают настоящие "облака дронов". На подступах к городу и на флангах украинские защитники уничтожают вражескую живую силу, однако враг продолжает натиск, работаю и в дальнейшем по старой схеме. По его словам там наблюдается "безграничное движение пехоты нон-стоп".

Пытаются сейчас перерезать нам логистику. Они очень подкованы под fpv-дроны. Залетают очень далеко и кошмарят. Что мы видим – они кошмарят и мирное население. Они даже не разбираются, какие цели. Их основная задача – сеять панику,

– отметил старший офицер.

Он подчеркнул, что это элитное подразделение атакует огромным количеством дронов.

Напомним, Покровское направление остается самым горячим. Только за минувшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки в районе Покровска.