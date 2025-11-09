Про це в етері 24 Каналу розповів командир взводу ББС ОПБр імені Богдана Хмельницького Денис "Єгер", додавши, що ворог намагається атакувати по декілька разів на день.

Як діє ворог та яку мету окреслив?

Окупанти не припиняють спроб вийти до ділянки траси, яка поєднує Покровську і Гуляйпільську агломерацію. Це стратегічно важлива для них ділянка, тож російське командування не жаліє ресурсів задля цього. Зараз великі проблеми для українських захисників складає не стільки оснащення цих піхотинців, як оснащення тих груп, які їх прикривають. Мовиться про підрозділи "Рубікону".

Вони оснащені за останнім словом техніки безпілотних систем, мають необмежені ресурси як по якості, так і по кількості бортів,

– наголосив командир взводу з позивним "Єгер".

Окупаційні війська не припиняють тактику терору мирних людей у прифронтових населених пунктах. Якщо оцінювати у відсотках, то удари по військових цілях, які ворог завдає, складають 5 – 10%, решта – атаки по цивільних об'єктах, енергетичній інфраструктурі.

Командир взводу ББС підкреслив, що війна видозмінюється, технології розвиваються, ворог не відстає від українських розробок. Тому, з його слів, наразі є значна потреба у нових системах озброєння. Зараз триває збір на придбання наземних станцій керування для екіпажів ударних FPV-дронів. Ціль – 400 тисяч гривень, нині вже вдалося зібрати понад 150 тисяч. Долучитися до збору можна через вказаний нижче QR-код.

Командир взводу з позивним "Єгер" розповів, що його підрозділ молодий, нещодавно сформований, але амбітний. Він розширюється, набирає нові екіпажі. Сьогодні є потреба у вмотивованих людях на так посади: оператор безпілотних авіаційних комплексів; наземних роботизованих комплексів; діловод; водій тощо.

