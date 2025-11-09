Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Чи змінилася лінія фронту останнім часом?

На Сумському та Курському напрямках тривають бої. Особливо гаряче біля Юнаківки та Андріївки, де українські сили проводять контратаки. Біля Безсалівки російські війська зазнають значних втрат, страждають від нестачі зв’язку, боєприпасів і дезертирства. Українські удари дронами ускладнюють логістику окупантів, тоді як Росія накопичує війська біля Кіндратівки, готуючись до нового штурму.

На Харківському напрямку тривають бої біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Тихого. Частина російських джерел твердить, що українські війська контролюють лише десяту частину міста, однак більш реалістичні оцінки говорять про те, що росіяни зайняли близько третини. У районі Великого Бурлука ситуація спокійна, активних бойових дій там не фіксують.

У районі Куп’янська росіяни ведуть наступ одразу з кількох напрямків — біля Кам’янки, Колодязного, Дворічанського та Петропавлівки. Українські сили відповідають контратаками, зокрема біля Куп’янська та Осинового. Попри напружені бої, лінія фронту залишається стабільною. Відомо, що український удар знищив будівлю з російськими військовими, однак загального прориву не сталося.

Ситуація на фронті станом на 8 листопада / Фото ISW

На Лиманському напрямку противник намагався просунутися біля Корового Яру, Дерилового, Новоселівки та Ямполя, але був зупинений. Українські війська проводили контратаки, тож просування росіян не зафіксовано.

На Покровському напрямку зафіксовано єдине підтверджене просування окупантів – незначне. Російські війська діяли навколо Покровська, Родинського, Федорівки, Мирнограда, Новоекономічного, Лисівки та інших населених пунктів.

Схожа ситуація на Сіверському напрямку: ворог атакував поблизу Дронівки, Серебрянки та Федорівки, проте всі його спроби виявилися марними.

На лінії між Костянтинівкою та Дружківкою точаться запеклі бої біля Залізнянського, Міньківки та Предтечиного. Росіяни намагаються прорвати оборону, але марно. У Костянтинівці дрон ворога влучив у автомобіль гуманітарної місії "Проліска", на щастя, люди не постраждали.

На Добропільському напрямку окупанти наступали поблизу Кучерового Яру, Шахового та Заповідного, однак результатів не досягли. Є непідтверджена інформація, що противник частково просунувся до кар’єру біля Торецького, проте українські сили відкинули його назад на лінію Грузьке – Кучерів Яр – Шахове.

Які останні новини про війну Росії з Україною?