Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Изменилась ли линия фронта в последнее время?

На Сумском и Курском направлениях продолжаются бои. Особенно горячо у Юнаковки и Андреевки, где украинские силы проводят контратаки. У Безсаловки российские войска несут значительные потери, страдают от недостатка связи, боеприпасов и дезертирства. Украинские удары дронами усложняют логистику оккупантов, тогда как Россия накапливает войска возле Кондратовки, готовясь к новому штурму.

На Харьковском направлении продолжаются бои возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого. Часть российских источников утверждает, что украинские войска контролируют лишь десятую часть города, однако более реалистичные оценки говорят о том, что россияне заняли около трети. В районе Большого Бурлука ситуация спокойная, активных боевых действий там не фиксируют.

В районе Купянска россияне ведут наступление сразу с нескольких направлений - возле Каменки, Колодязного, Двуречанского и Петропавловки. Украинские силы отвечают контратаками, в частности у Купянска и Осинового. Несмотря на напряженные бои, линия фронта остается стабильной. Известно, что украинский удар уничтожил здание с российскими военными, однако общего прорыва не произошло.

Ситуация на фронте по состоянию на 8 ноября / Фото ISW

На Лиманском направлении противник пытался продвинуться возле Корового Яра, Дерилово, Новоселовки и Ямполя, но был остановлен. Украинские войска проводили контратаки, поэтому продвижение россиян не зафиксировано.

На Покровском направлении зафиксировано единственное подтвержденное продвижение оккупантов – незначительное. Российские войска действовали вокруг Покровска, Родинского, Федоровки, Мирнограда, Новоэкономичного, Лысовки и других населенных пунктов.

Похожая ситуация на Северском направлении: враг атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и Федоровки, однако все его попытки оказались тщетными.

На линии между Константиновкой и Дружковкой идут ожесточенные бои у Железнянского, Миньковки и Предтечино. Россияне пытаются прорвать оборону, но тщетно. В Константиновке дрон врага попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска", к счастью, люди не пострадали.

На Добропольском направлении оккупанты наступали вблизи Кучерова Яра, Шахматного и Заповедного, однако результатов не достигли. Есть неподтвержденная информация, что противник частично продвинулся к карьеру у Торецкого, однако украинские силы отбросили его обратно на линию Грузское – Кучеров Яр – Шахово.

