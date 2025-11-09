В целом войска России уменьшились уже на 1 151 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 9 ноября?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 151 070 (+970);
- танков – 11 335 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 545 (+1);
- артиллерийских систем – 34 340 (+19);
- РСЗВ – 1538 (+0);
- средств ПВО – 1239 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 368 (+440);
- крылатых ракет – 3926 (+8);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);
- специальной техники – 3993 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба
Потери врага: последние новости
8 ноября Генштаб сообщал, что украинские защитники уничтожили 1190 российских военных.
В октябре 2025 года российская армия понесла рекордные потери, рассказал президент Зеленский. Только благодаря работе украинских беспилотников было уничтожено около 25 тысяч оккупантов, что зафиксировано на видео. Еще примерно 2 – 3 тысячи ликвидированных фиксируют без такого подтверждения.
Также украинские дроны продолжают успешно атаковать вглубь России. Так, 6 ноября ГУР атаковало нефтехимический завод в Башкортостане, который изготавливал продукцию для российской армии и ОПК.