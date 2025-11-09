В целом войска России уменьшились уже на 1 151 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 9 ноября?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 151 070 (+970);
  • танков – 11 335 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 545 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 340 (+19);
  • РСЗВ – 1538 (+0);
  • средств ПВО – 1239 (+0);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 368 (+440);
  • крылатых ракет – 3926 (+8);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);
  • специальной техники – 3993 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба

Потери врага: последние новости