За минувшие сутки им удалось уничтожить 1190 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Сколько военных и техники потеряла Россия?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 150 100 (+1190);
- танков – 11 330 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 544 (+1);
- артиллерийских систем – 34 321 (+20);
- РСЗО – 1538 (+3);
- средств ПВО – 1239 (+1);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250);
- крылатых ракет – 3918 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);
- специальной техники – 3993 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба
Потери России: что стоит знать?
По словам Владимира Зеленского, в октябре 2025 года российская армия понесла рекордные потери на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только благодаря работе украинских беспилотников в октябре удалось ликвидировать около 25 тысяч российских военных, и эти потери имеют видеоподтверждение.
Кроме этого, украинская авиация ликвидировала россиян, которые вывесили российский флаг в Волчанске. Украинские военные отметили, что российское командование бросает своих солдат на бессмысленные задачи, которые стоят им жизни.
Также стоит заметить, что украинские дроны атакуют энергетическую инфраструктуру и систематически разрушают технологические коридоры, через которые Москва получает электроэнергию. Ввиду этого, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал в эфире 24 Канала, что до конца года в Москве могут начаться блэкауты.