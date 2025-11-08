За минувшие сутки им удалось уничтожить 1190 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько военных и техники потеряла Россия?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 150 100 (+1190);

танков – 11 330 (+0);

боевых бронированных машин – 23 544 (+1);

артиллерийских систем – 34 321 (+20);

РСЗО – 1538 (+3);

средств ПВО – 1239 (+1);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 78 928 (+250);

крылатых ракет – 3918 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 795 (+72);

специальной техники – 3993 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба

