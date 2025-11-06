Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 каналу, что до конца года в Москве могут начаться блэкауты.
Может ли Украина "выключить" Москву?
Россияне уже говорят о возможных блэкаутах на своей территории. Силы обороны Украины начали системную, плановую работу по четкому алгоритму.
"Есть восемь технологических коридоров – линии электропередач 500 и 750 кВ и газовые трубы для газогенераторов в Москве. Их можно достать и вывести из строя", – объяснил Свитан.
Орел – это южный коридор, Владимир – восточный. До Владимира долетают дроны, а до Орла, вероятно, уже ракета "Нептун" с увеличенной дальностью – около 400 километров.
В российском информполе уже появляются сообщения: готовьтесь к блэкауту. Причем не только в Орле, Владимире, Белгороде, Курске или Брянске.
Готовиться должны и москвичи. Основная цель – именно метрополия, которая загребла под себя десятки колоний в виде республик и пытается захватить Украину. Здесь они сломают себе зубы. В Москве можно выключить все энергопотребление, как свет в бане,
– подчеркнул военный эксперт.
Однако ПВО в самой Москве размещено достаточно плотно, однако по периметру энергетическая система менее защищена.
По мнению полковника запаса, до Нового года блэкауты могут начаться в отдельных районах Москвы.
Что известно об атаках на энергосистему России?
- Украина пытается вывести из строя электросети Москвы – это грозит блэкаутами и массовыми протестами. Специалисты считают, что атаки на инфраструктуру ослабляют Кремль, но могут усилить социальное недовольство.
- Глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что для россиян блэкаут – это лишь "неудобства". Он посоветовал им привыкать к отсутствию света и тепла, пользуясь "спичками, фонариками, свечками" и гирляндами на батарейках.
Украинские военные нанесли удар по 5 российским подстанциям в Липецкой области, общая мощность которых составляет 5066 мегавольт-ампер. Операцию провели "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с Силами специальных операций.