А также посоветовал оккупантам "привыкать всей болотной территорией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мадьяра".
Смотрите также Защита не помогла: ГУР успешно атаковало нефтепродуктопровод в Московской области
Как глава СБС обратился к россиянам?
По словам "Мадьяра" птицы СБС вместе с другими составляющими глубинного поражения Сил обороны Украины обещают россиянам "стремительную, хоть и несколько вынужденную адаптацию" к блэкауту.
Но вы справитесь: "спички, фонарики, свечки". Кстати, воспользуйтесь внепланово и своими любимыми гирляндами на батарейках,
– заявил глава СБС.
Он также добавил, что Силы беспилотных систем не будут информировать о каждом достижении и посоветовал ориентироваться по принципу "светло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно". "Мадьяр" отметил, что бензин в России уже становится дефицитным, а газ и нефть – быстросгораемыми.
Спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что ВМС также способствуют блэкауту в России, ведь имеют на вооружении ракеты "Нептун", что может повлечь серьезные последствия для россиян.
Какие последствия атак на Россию: коротко о главном
- 31 октября в Московской области произошло массовое отключение света после появления неизвестных дронов, летавших над регионом. Тогда российские власти заявили об аварийной ситуации и сообщили о якобы "сбитии 38 украинских беспилотников силами ПВО".
- Впоследствии в сети появилось видео, как жители Жуковского сидят без света. Город буквально погрузился в темноту, а жители многоэтажек развлекаются фонариками, подсвечивая фасады или окна.
- Кроме этого, 31 октября ГУР взорвало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области, который обеспечивал российскую оккупационную армию. Объект полностью выведен из строя.
- Также в российских городах Владимир и Ярославль дроны атаковали энергетические объекты. Речь идет о подстанции "Владимирская" и НПЗ "Славнефть-ЯНОС".