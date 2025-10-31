В сети пишут, что это дроны атаковали подстанцию и нефтяной объект. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Сутками ранее Москву снова атакуют дроны: в городе – взрывы, аэропорты закрываются

Атака БпЛА на Россию 31 октября: что известно?

Очевидцы сообщали в сети о мощных взрывах и полетах дронов. Атаку беспилотников этой ночью, 31 октября, зафиксировали по меньшей мере в нескольких российских городах.

В частности, во Владимире БпЛА попали в промышленный объект, предварительно, речь идет о подстанции "Владимирская". Видео свидетелей показало пожар в пригородном поселке Энергетик, где эта подстанция и расположена. Это крупный энергетический объект, важный для питания всего региона.

Прилет по Владимиру: смотрите видео очевидцев

Пожар на подстанции "Владимирская": смотрите видео свидетелей

В Ярославле в это же время также зафиксированы взрывы. Пишут, они произошли в районе НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Официальных комментариев местных властей пока нет.

Заметим, дальнобойные удары Украины именно по энергетической инфраструктуре России смело можно считать "блестящей стратегией". Именно так высказался в разговоре с 24 Каналом британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Где еще были взрывы в России за эти сутки?