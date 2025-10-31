В сети пишут, что это дроны атаковали подстанцию и нефтяной объект. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Сутками ранее Москву снова атакуют дроны: в городе – взрывы, аэропорты закрываются
Атака БпЛА на Россию 31 октября: что известно?
Очевидцы сообщали в сети о мощных взрывах и полетах дронов. Атаку беспилотников этой ночью, 31 октября, зафиксировали по меньшей мере в нескольких российских городах.
В частности, во Владимире БпЛА попали в промышленный объект, предварительно, речь идет о подстанции "Владимирская". Видео свидетелей показало пожар в пригородном поселке Энергетик, где эта подстанция и расположена. Это крупный энергетический объект, важный для питания всего региона.
Прилет по Владимиру: смотрите видео очевидцев
Пожар на подстанции "Владимирская": смотрите видео свидетелей
В Ярославле в это же время также зафиксированы взрывы. Пишут, они произошли в районе НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Официальных комментариев местных властей пока нет.
Заметим, дальнобойные удары Украины именно по энергетической инфраструктуре России смело можно считать "блестящей стратегией". Именно так высказался в разговоре с 24 Каналом британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Где еще были взрывы в России за эти сутки?
В ночь на 31 октября пожар произошел на Орловской ТЭЦ. Это также из-за атаки дронов.
Осинтеры писали о повреждениях оборудования. Тем временем местный губернатор все списал на обломки.