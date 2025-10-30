Так, телеграмм-каналы сообщали около 02:00, что в Москве, Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле аэропорты временно прекратили работу из-за воздушной опасности, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Москву?

Так, аэропорт "Внуково" прекратил прием и вылет самолетов. Этот аэродром расположен примерно в 28 километрах к юго-западу от центра Москвы.

В сети пишут, что из-за атаки дронов два самолета не могут приземлиться во "Внуково". Они вынужденно кружат в районе города Владимир. Один из них – из Ферганы (Узбекистан), а другой – с Дубая (ОАЭ).

Также известно о задержке пяти рейсов на прилет и вылет и один отмененный.

Режим "Ковер" ввели в другом столичном аэропорту "Домодедово".

Тем временем в Московской области раздавались взрывы. По меньшей мере три прогремели в подмосковной Коломне.

В период с 02:00 по 02:40 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести беспилотниках, которые якобы сбили на подлете к российской столице. Чиновник заявил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Заметим, что это уже четвертая атака на Москву за последнюю неделю.

Какие последствия последних атак Украины на Россию?