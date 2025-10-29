Под ударом была Москва и еще более 10 регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.

Что известно о ночной атаке на Россию?

Россияне утверждают, что их "певео" якобы перехватила и уничтожила 100 беспилотников:

  • 46 над Брянской областью,

  • 12 над Калужской,

  • 8 над Белгородской,

  • 7 над Краснодарским краем,

  • 6 над Московским регионом,

  • 6 над Орловской областью,

  • ️4 над Ульяновской,

  • ️по 3 над Крымом и республикой Марий Эл,

  • ️2 над Ставропольским краем,

  • по 1 над Курской, Смоленской и Тульской областями.

Известно, что последствия есть в Новоспасском в Ульяновской области на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл".

Между тем российские власти говорят, что Новоспасском районе атаку было отбито, жертв нет, однако есть падение обломков, где был пожар.

У Ставропольском крае тоже жаловались. Говорили, что БпЛА "попытались атаковать" промышленную зону города Буденновск.

"Существенного ущерба атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников сейчас работают оперативные службы", – пишет местная власть.

Тем временем в Брянской области, предварительно, повреждены 9 жилых домов и производственное помещение агропромышленного холдинга "Мираторг".

Еще вечером 28 октября от беспилотников отбивалась Московская область. Там якобы сбили 3 беспилотника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

После полуночи на Москву летели еще 4 БпЛА.

Ночью БпЛА атаковали и оккупированный Крым

  • В результате ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым в ночь на 29 октября произошло возгорание на Симферопольской ТЭЦ и нефтебазе в Гвардейском.

  • Из-за обстрела там могут быть проблемы с электроснабжением и теплоснабжением.

  • Оккупанты говорят, что их "певео" уничтожила 5 беспилотников.