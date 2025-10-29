Под ударом была Москва и еще более 10 регионов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское минобороны.
Что известно о ночной атаке на Россию?
Россияне утверждают, что их "певео" якобы перехватила и уничтожила 100 беспилотников:
46 над Брянской областью,
12 над Калужской,
8 над Белгородской,
7 над Краснодарским краем,
6 над Московским регионом,
6 над Орловской областью,
️4 над Ульяновской,
️по 3 над Крымом и республикой Марий Эл,
️2 над Ставропольским краем,
по 1 над Курской, Смоленской и Тульской областями.
Известно, что последствия есть в Новоспасском в Ульяновской области на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл".
Между тем российские власти говорят, что Новоспасском районе атаку было отбито, жертв нет, однако есть падение обломков, где был пожар.
У Ставропольском крае тоже жаловались. Говорили, что БпЛА "попытались атаковать" промышленную зону города Буденновск.
"Существенного ущерба атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать. На территории падения беспилотников сейчас работают оперативные службы", – пишет местная власть.
Тем временем в Брянской области, предварительно, повреждены 9 жилых домов и производственное помещение агропромышленного холдинга "Мираторг".
Еще вечером 28 октября от беспилотников отбивалась Московская область. Там якобы сбили 3 беспилотника, на месте падения обломков работают экстренные службы.
После полуночи на Москву летели еще 4 БпЛА.
Ночью БпЛА атаковали и оккупированный Крым
В результате ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым в ночь на 29 октября произошло возгорание на Симферопольской ТЭЦ и нефтебазе в Гвардейском.
Из-за обстрела там могут быть проблемы с электроснабжением и теплоснабжением.
Оккупанты говорят, что их "певео" уничтожила 5 беспилотников.