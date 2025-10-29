Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Supernova+.

Что взорвалось возле Брянска 29 октября?

Ночью во время массированной атаки на Россию громко было в Выгоничах возле Брянска. Жители слышали два взрыва, после которых небо ярко засияло. На месте, где гремели взрывы, начался пожар.

Телеграм-сообщества пишут, что в населенном пункте могли поразить подстанция "Новобрянская". Это узловой энергообъект Брянской области, обеспечивающий выдачу мощности от атомных электростанций и других крупных источников в региональную энергосеть.

В России раздавались взрывы на подстанции "Новобрянская": видео

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что регион попал под атаку украинских дронов. По его словам, в результате атаки повреждены 9 жилых домов и производственное помещение АПХ "Мираторг". К тому же чиновник заявил, что в Выгоницком районе якобы погибла женщина.

Отметим! Ночью над Брянской областью зафиксировали 46 БпЛА. Дроны якобы сбила российская ПВО. В общем БпЛА видели в 10 различных регионах. На Россию летели 100 беспилотников.

Массированная атака по России: что известно?