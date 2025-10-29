Под прицелом были НПЗ в Ульяновской области и республике Марий Эл. Результаты и ущерб уточняются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие последствия атаки на Россию?

В Ульяновской области поражен Новоспасский нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ в населенном пункте Новоспасское входит в состав холдинга "Проминвест".

Он занимается первичной переработкой углеводородов, объемом 600 тысяч тонн нефти в год. Это 0,2% от общей российской переработки. Продукция НПЗ – бензин, дизтопливо и мазут.

"Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов", – добавили в Генштабе.

также поражены Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино. Объект обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа.

Проектная мощность переработки – 1,3 миллиона тонн в год, а это – 0,5% всей переработки России.

"Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута", – уточнили в ВСУ.

Кроме того, под прицелом был Буденовский газоперерабатывающий завод в городе Буденовск Ставропольского края, который обеспечивает газом ряд предприятий и является источником сырья для нефтехимической отрасли.

На этом объекте было попадание в производственную установку ГПУ-1.

Проектная мощность переработки этого ГПЗ – 2,2 миллиарда кубометров газа в год.

