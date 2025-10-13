Украина может получить дальнобойные ракеты Tomahawk от США. Их можно использовать для эффективных ударов по Москве, чтобы Путин наконец прекратил войну.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 Каналу рассказал, почему ракеты Tomahawk станут переломными в войне, какие сигналы Путин до сих пор передает Трампу, как влияют на главу Кремля удары по НПЗ и какое еще уязвимое место имеет Россия. Больше об этом читайте далее в материале.

Как ракеты Tomahawk изменят ход войны?

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке в Украину крылатых ракет Tomahawk. Вы считаете, что это может стать еще одним поворотным моментом в этой войне и большим ударом для Путина?

Я думаю, что крылатые ракеты Tomahawk станут переломным моментом в этой войне. Тот факт, что даже Путин заявил, что ракеты Tomahawk действительно будут очень серьезной проблемой, я думаю, полностью подтверждает, насколько россиянами этим напуганы. Это оружие существует уже давно, но оно не устарело.

Оно постоянно обновляется. Поскольку дальность полета достигает 2 тысячи километров, мы вполне уверены, что россиянам будет очень сложно сбить их или перехватить. Это расширяет возможности украинских сил для проведения атак вглубь России.

Мы увидели, насколько эффективно Украина атакует Россию на расстоянии несколько сотен километров с помощью имеющегося у нее оружия – Storm Shadow, ATACMS и HIMARS. Это практически поставило на колени нефтепереработку, производство бензина и распределительную сеть в России.

Теперь с появлением крылатых ракет Tomahawk, это имеет большое значение. Они несут очень тяжелую боевую часть. Я думаю, Дональд Трамп спросил Владимира Зеленского примерно месяц назад, будет ли он атаковать Кремль.

Если президент решит атаковать Кремль, тогда крылатая ракета была бы идеальным оружием для этого. Я знаю, что мы стараемся избегать фраз об оружии, которое меняет правила игры. Эти ракеты оказались чрезвычайно эффективными на Ближнем Востоке, по всему миру. Я думаю, это действительно изменило бы ситуацию. Возможно, именно это в конечном итоге заставит россиян и Путина сесть за стол переговоров.

Может ли Украина ударить по Кремлю?

Вы упомянули о возможной атаке на Кремль, на правительственные дома России. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не готова прекратить эту войну против Украины, то российским чиновникам стоит найти ближайшие укрытия возле своих домов, чтобы пытаться спрятаться, защититься от украинских ракет и беспилотников. Видите ли вы это как еще один сигнал Владимиру Путину о том, что Украина готова использовать такие атаки на Кремль и другие, так называемые центры принятия решений?

Я думаю, что да. Очевидно, что россияне, Путин и его лидеры, которые засели в Кремле, мало беспокоятся о жертвах среди мирного населения по всей России, обо всем населении. У них нет денег даже на основные продукты питания. Теперь они не могут купить бензин.

Но, кажется, это совсем не беспокоит Путина и его генералов. Но если бы они знали, что существует возможность того, что ракета может попасть в самое окно Кремля, это, видимо, значительно изменило бы ситуацию. Потому что они не совсем понимают, как Россия может эскалировать ситуацию. Мы видели какие-то из разрушительных атак.

Каждую ночь по Украине запускается до 500 беспилотников и ракет. Я думаю, что россияне движутся на полной скорости. Я не знаю, куда еще больше. Я думаю, что Путин и его лидеры немного пугливы. Потому что они убрали много средств у линии фронта, чтобы защитить себя.

Но я думаю, что их С-400 и С-500 будут бесполезны против крылатых ракет. Поэтому я думаю, что Зеленский поступил очень мудро, предупредив Путина, что если он не сядет за стол мирных переговоров, то эти крылатые ракеты, вероятнее всего, попадут в его дом, а не в дом россиян, которые, как и все остальные, испытывают трудности.

Однако, по информации британской газеты The Times, у Владимира Путина есть минимум 3 секретных бункера, в которых он может действовать. Они размещены в 3 разных местах, которые похожи друг на друга благодаря похожим дизайнам. Дизайн этих локаций, бункеров похож для того, чтобы создать образ одного места, где Владимир Путин принимает все решения. Эти места также используются для фильмов и видео с российским диктатором Путиным. Не кажется вам, что Украине было бы минимум сложно понять, где именно находится Путин, и нацелиться на него в случае такого решения?

Конечно. Можно было бы ожидать, что у Путина есть разные места, где он может спрятаться и выполнять свою работу. Я считаю, что некоторые из этих бункеров расположены настолько глубоко под землей, что даже Storm Shadow или Tomahawk вряд ли смогут их поразить. Но не все россияне могут спрятаться в этих бункерах.



Дворец Путина / Фото ФБК

Я думаю, если стратегически важные российские военные объекты и правительственные дома подвергнутся атаке со стороны Украины, это будет иметь большие последствия. Я уверен, что никто не пытается напрямую убить Путина. Он может спрятаться и быть в безопасности.

Но если другие из его окружения, которые ведут эту незаконную войну против Украины, начнут погибать, а уже погибло несколько высокопоставленных российских генералов, то думаю, это будет иметь влияние. Потому что Путин не может просто сидеть в своем бункере наедине, как Гитлер в конце Второй мировой войны.

Он не может прятаться так долго. Я уверен, что у президента Трампа есть несколько бункеров глубоко под землей, где он мог бы прятаться, чтобы командовать и контролировать свои войска. Поэтому я думаю, это полностью реально. Неизвестно, знают ли об этих местах СБУ, спецслужбы Украины.

Вероятно, они знают, где расположены вершины этих бункеров, хотя сами они глубоко под землей и очень хорошо защищены. Но я не думаю, что это главная проблема. По моему мнению, наводчики из спецслужб Украины точно знают, где расположен Кремль.

Считаю, что он является потенциальной стратегической целью, которая способна изменить счета Кремля и Путина. Я согласен с другими, что сейчас лучший шанс посадить россиян и Путина за стол переговоров по прекращению огня и мирному соглашению.

Какие сигналы Путин передает Трампу?

Также российский диктатор Владимир Путин заявил, что если США поставят Украине ракеты Tomahawk, это приведет к разрушению отношений между США и Россией. Что вы об этом думаете? Сработает ли эта угроза в случае с президентом Трампом?

Я не думаю, что это угроза войны. Мы видели за последние несколько месяцев и на встрече на Аляске между Путиным и Трампом, что было много разговоров о заключении торговых соглашений и обо всем остальном. В общем известно, что в прошлом Трамп заключал сделки с российскими олигархами. Он любил деньги российских олигархов.

У них их так же много. Однако, говоря о деловых, коммерческих сделках, стоит отметить, что российская экономика на самом деле довольно мала и всегда была незначительной для США. Трамп в этот момент, похоже, делает основные усилия на попытку получить как можно больше денег для американской экономики.



Встреча Путина и Трампа на Аляске / Скриншот из видео

Но он, видимо, понимает и знает, что не получит много от России. Надеюсь, что то, что отношения будут разорваны, не изменит счета. Потому что не думаю, что США захотят что-то покупать у России. А Москва не в состоянии покупать много у Штатов.

Судя по тому, как Трамп ведет дела, связанные с финансовыми сделками, можно было бы предположить, что он просто скажет, что это сложно. Но, кажется, самое важное на данный момент – это то, что Трамп хочет заключить мирные соглашения. Кажется, он сейчас в авангарде на Ближнем Востоке.

Он заявил, что остановил уже 6 войн. Он знает, что если ему удастся остановить войну в Украине, то он получит Нобелевскую премию мира. Поэтому я думаю и надеюсь, что самое важное для Трампа – это мир в Украине и справедливый мир для украинцев.

Сядет ли Путин за стол переговоров после атак по НПЗ?

Обсудим новые результаты украинских ударов вглубь России по НПЗ. По новым оценкам, украинские беспилотники вывели из строя почти 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Как вы это оцениваете? Сможет ли Путин выдержать такое давление какое-то время?

Я думаю, что прежде всего это блестящая стратегия Украины, потому что это наносит вред России. Это не вредит Путину, лидерам, олигархам. Но это вредит простым людям в России, которые теперь не могут получить топливо. Мы видим фотографии 2–3-километровых очередей на заправках в России.

Самое важное, о чем мы узнали в конце прошлой недели – это то, что России теперь придется импортировать бензин из-за рубежа. Это имеет большое значение. Потому что Россия получает основную часть своей иностранной валюты и средств, необходимых для поддержания своей военной машины, от продажи нефти и бензина за границу. Поэтому теперь Москва фактически не получает этих денег, потому что не может их получить.

Ей приходится платить больше за импорт бензина. Я думаю, что это абсолютно блестящая тактика со стороны украинских наводчиков. Она действительно приближает войну к людям по всей России, которые не могут получить топлива. Если они и могут получить бензин, то он очень дорогой. Россиянам и так нелегко.

Пищевые продукты дорогие, инфляция высокая, процентные ставки высокие. Если это продолжится достаточно долго, это, вероятнее всего, парализует российскую экономику. Я предполагаю, что Украина будет продолжать атаки на нефтяную отрасль, разрушив ее на 40%. Это очень умный ход со стороны Украины.

Считаете ли вы, что это может быть лучшей стратегией, чтобы посадить Путина за стол переговоров?

Не напрямую. Потому что я не думаю, что Путин или его олигархи сами покупают бензин. Но это русский народ, который до сих пор был довольно тихим. В 80-х годах, когда россияне потеряли много людей в Афганистане, российский народ вышел к Кремлю и требовал вывести войска.

Россия потеряла в этой войне более миллиона человек. Но это держится в секрете от населения. О чем Россия не может молчать? О том, что ее нефтяная промышленность уничтожается украинскими беспилотниками и ракетами. В России всем нужен бензин для автомобилей, но они не могут его получить.

Поэтому я думаю, что это действительно важно. Напрямую это не затрагивает Путина, но косвенно может, если люди поймут, что его действия буквально загоняют страну в болото. Это вполне может повлиять на него опосредованно, если люди это поймут и пойдут на Кремль, как сделали это в 80-е годы.

Может ли это настроить ближайшее окружение Путина и олигархов против военных усилий в Украине?

Я думаю, что есть недовольство и нарекания внутри этой группы. Должно быть. Они понимают, что происходит. Они понимают, что золотой стандарт российской экономики – это их нефть. Оттуда они получают деньги. Это было разрушено. Поэтому перекрывается жизненно важный поток.

Все эти олигархи, которые получают миллиарды долларов через нефтяную промышленность, предусмотренные им Путиным и другими, поймут, что деньги заканчиваются. Российскому правительству сейчас приходится терять миллионы тонн нефти.

Я думаю, что для россиян это становится действительно серьезной проблемой. Будем надеяться, что у Путина проявится хоть капля здравого смысла, морали, и он решит сесть за стол переговоров до того, как российская экономика окончательно разрушится.

Кто поздравил Путина с днем рождения?

Также интересно, что 7 октября был день рождения Путина. По вашему мнению, это был счастливый день рождения?

Конечно. Было очень интересно следить за развитием событий в социальных сетях, Х и в других местах. Похоже, большинство людей в мире не поздравили президента Путина с днем рождения. Конечно, российская пропагандистская машина работала на пределе своих возможностей.

Можно было бы подумать, что в 73 года Путин думает об отставке. Но я думаю, что он сам себя поставил в такое тяжелое положение, что счастливой пенсии ему не видать. Поэтому совершенно очевидно, что большинство людей в мире не поздравили его с днем рождения.

На самом деле лучшее, что он может сделать, и будем надеяться, что к следующему дню рождения, если он его отпразднует, он поймет, что на самом деле лучший выход – это справедливый мир в Украине. Он сможет сосредоточиться на восстановлении России, которую он практически разрушил за последние 3 года.

Не думаете ли вы, что у людей из окружения Владимира Путина не было другого выбора, кроме как поздравить его и пожелать ему всего наилучшего?

Конечно, они все подхалимы. Он диктатор, и они ему поклоняются. Но подобно Юлию Цезарю и Бруту может быть, что если бы у них появилась возможность, они сделали бы то же, что Брут сделал с Юлием Цезарем, ударили бы его ножом в спину.

Но на данный момент они понимают, что единственное, что они могут сделать – это восхвалять его. Потому что как российский диктатор, он абсолютно безжалостен и избавляется от любого близкого к нему человека, который с ним не согласен.

Мы очень хорошо помним Пригожина, который выступал против Путина. Путин взорвал его самолет, убил его и его приближенных. Это диктатор и таков его режим. Хотелось бы, чтобы диктаторский режим закончился как можно скорее.

Какое в России еще есть уязвимое место?

Также интересно, что в день своего рождения Путин провел заседание Совета Безопасности. Главным вопросом повестки дня было обеспечение безопасности информации, информационной инфраструктуры и тому подобное. Но самое интересное, что первоочередной задачей была не защита энергетических объектов или объектов нефтепереработки, а защита информационной инфраструктуры России. Что это могло означать? Значит ли это, что Путин так боится или стесняется раскрыть, что у них есть другие приоритеты?

Да. И интересно, что это не защита мирных жителей, людей. Я считаю, что вся российская система работает на пропаганде и дезинформации. Если этого коснуться, это повлияет на то, как они ведут дела. Я думаю, это также связано с кибервойной.

Только на прошлой неделе бывшая руководительница МИ5 Элиза Маннингем-Буллер предположила, что Великобритания находится в состоянии гибридной войны с Россией, в частности, кибератаки и шпионаж. На самом деле теперь мы знаем, что кибервойна может быть более разрушительной, чем любые бомбы, пули, ракеты и беспилотники.

Путин понял, что это действительно слабое место. Украина, с помощью Запада в киберпространстве, вполне может поставить Россию на колени. Мы уже стали свидетелями кибератак, которые повлияли на работу аэрофлота российской авиакомпании, из-за которых она не могла летать по России.

Даже в России все ведется в электронном виде и через интернет. Поэтому Путин понимает, что это его уязвимое место. Он хочет его защитить. Но он даже не упоминает защиту мирных жителей. Будем надеяться, что россияне действительно поймут, какие его приоритеты. А это, конечно же, не население России.

Может ли Украина наступать на Крым?

Недавно профессор Майкл Кларк, военный аналитик Sky News, заявил, что Украина может провести еще одну наступательную операцию на Крым до зимы. Как вы оцениваете такую возможность?

Это, конечно, возможно. Если взглянуть на это с точки зрения военного, то можно отметить определенные уязвимые места. Мы знаем, что украинцы уже вывели из строя ряд ключевых радиолокационных зон, что дало бы украинским войскам определенную свободу маневра. О Керченском мосте говорят постоянно.

Обратите внимание! Майкл Кларк в эфире Sky News заявил, что Украина может ударить по Крыму или по Крымскому мосту. Недавние удары по РЛС на полуострове уже создали дыры в российской ПВО Крыма. Поэтому, теперь может быть удар по значительно более важным целям.

Кажется, у Украины теперь есть ракеты и беспилотники, которые могут уничтожить его. Если бы у них были крылатые ракеты Tomahawk, они бы легко уничтожили Керченский мост, что привело бы к изоляции Крыма. Это, конечно, возможно. Самое главное – это дает России немало поводов для размышлений.

Российская армия, по моему мнению, исчерпала себя. Это может быть действительно удачное время для наступления. Потому что я не думаю, что российская армия имеет возможность маневрировать и контратаковать. Если Украина сможет сосредоточить достаточные силы на Крым, да, я согласен с профессором Кларком, что это потенциально то, что украинская армия могла бы осуществить. Но будет ли это в 2025 году? Кто знает. Как и профессор Кларк, я надеюсь, что Украина сможет этого достичь.

Считаете ли вы, что это станет серьезным толчком к тому, чтобы посадить Путина за стол переговоров и изменить существующий баланс сил? Считаете ли вы, что президент Трамп мог бы поддерживать это? По данным The Wall Street Journal, президент Трамп изменил свое отношение и позицию по Украине, поскольку ему раскрыли некоторые планы по контрнаступлению Украины. Ему сообщили, что Украина подготовит определенные наступательные операции. Считаете ли вы, что Трамп также поддерживал бы такие наступления и атаки внутри России?

Конечно, если все эти факторы сложатся вместе, то это полностью возможно. Обычно лучшая форма защиты – это нападение. Если Украина сможет вернуть Крым, это окажет колоссальное негативное влияние на российские силы.

Поскольку все силы на Донбассе, в Запорожской области, на этих территориях должны поставляться много более сложным способом. Это сделало бы поддержку российских сил очень сложной и привело бы к их дисбалансу.

Если президент Трамп решит помочь и обеспечить контрнаступление Украины на Крым, то я бы сказал, что у него есть реальные шансы на успех. Это может стать катализатором, который заставит Путина пойти на переговоры. Поскольку потеря Крыма станет серьезным ударом по всем целям Путина. Наиболее вероятно, что Украина на данный момент сможет вернуть Крым, а не определенные районы Донбасса.