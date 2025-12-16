Главный редактор Defense Express Олег Катков в разговоре с 24 Каналом отметил, что Украина провела беспрецедентную операцию. Он напомнил, что ранее украинские силы наносили удар по подводной лодке этого типа в Севастополе.

Возможно ли отремонтировать пораженную подводную лодку?

Катков отметил, что такая операция была проведена впервые в истории, и Украина пишет историю боевых действий на море.

Подводный дрон впервые в истории атаковал подводную лодку – в придачу еще непосредственно в бухте и еще успешно. Поэтому уровень реализации операции заслуживает максимальной оценки,

– подчеркнул он.

В СБУ заявили, что подводная лодка критически поражена – речь не идет о том, что ее потопили. Однако, по словам главного редактора Defense Express, есть большой бонус – любое тяжелое, даже не критическое поражение, для этой подводной лодки фактически равно ее уничтожению.

Единственное место в Черном море, где россияне могут ремонтировать "Варшавянки", – это Севастополь. Но именно там в сухом доке была поражена (в августе 2024 года – 24 Канал) подводная лодка "Ростов-на-Дону" также типа "Варшавянка".

Позже после ремонта ее перевели на судоремонтный завод и там окончательно добили. А всего на начало войны у россиян в Черном море было четыре таких подводных лодок. Но усилиями Украины, по его словам, их количество сократилось вдвое.

Более того, в оккупированном Севастополе ремонтные мощности России довольно ограничены. Подводные лодки, которые даже были в составе российского Черноморского флота, для прохождения серьезных плановых ремонтов направлялись в Кронштадт в Балтийское море. А сейчас Босфор закрыт в обе стороны и они выйти никуда не могут,

– отметил он.

Поэтому в любом случае повреждения подводной лодки "Варшавянка" в Новороссийске, как заметил главный редактор Defense Express, фактически означает вывод ее как боевой единицы из строя до завершения войны. Тем более взрыв был настолько мощный, что в месте атаки был разрушен пирс.

Как украинские силы могли осуществить эту сложную операцию?

Для 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины, которые совместно провели эту операцию, подготовка к ней и ее реализация были очень сложными.

"Поражение состоялось в закрытой бухте, которая защищена боновыми заграждениями. Она традиционно должна защищаться и сетками. Можно осторожно предположить, что украинский дрон мог проникнуть в бухту, когда были открыты сетки или каким-то другим способом", – отметил Олег Катков.

К слову. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что во время атаки на российскую подводную лодку "Варшавянка", удар произошел в кормовую часть. Поэтому, по его словам, "как минимум, поражены и винт, и руль". Также, вероятно, поврежден дизельный генератор или аккумуляторная батарея.

Он добавил, что наверняка произошел излом камеры, и это позволило понять, когда будет шанс зайти дрону в бухту. Поэтому это, действительно, неординарная, сложная операция, во время которой был решен целый комплекс задач.

