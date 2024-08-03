Воины Украины потопили подводную лодку “Ростов-на-Дону”. Информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Румыния хочет совместно с Украиной разрабатывать ракеты "Нептун", – СМИ

Ранее корабль получил повреждения

В результате успешного попадания наших воинов лодка затонула на месте.

Что это за судно это подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО - класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр".

Эта лодка Черноморского флота была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения.

После этого ее ремонтировали и проводили испытания возле Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.

Уничтожение "Ростов-на-Дону" очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря,

– отметили в Генштабе.

Украина уверенно продолжает уничтожать вражеский Черноморский флот.