Об этом сообщили издания Army Recognition и Newsweek. Отмечают, что Румыния пытается брать пример с других европейских государств в сотрудничестве с Киевом в сфере производства вооружения.

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При этом, совместное производство ракет "Нептун" должно начаться после завершения российско-украинской войны.

Какой мотив у Румынии

Для Румынии интерес в этой разработке заключается в совместном с Украиной контроле прибрежных вод Черного моря.

Сейчас Украина работает над модернизацией этих ракет, чтобы те могли поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

Ракета "Нептун": главное

Это дозвуковая противокорабельная крылатая ракета наземного базирования. Ее разработкой занимается конструкторское бюро "Луч".



Ракета "Нептун" имеет длину 5,05 метров и вес 870 килограммов. Способна поражать корабли водоизмещением до 5000 тонн на расстоянии до 280 километров. Модификация ракеты 2023 года позволяет поражать не только корабли, но и наземные цели.

13 апреля 2022 года украинские военные подбили российский крейсер "Москва" ракетами "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. На борту крейсера могли находиться до 500 человек, точное количество жертв Россия так и не озвучила, признав погибшими лишь 17 человек.

В мае 2024 года ракетами "Нептун" ВСУ поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ" в Краснодарском крае России.